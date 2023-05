LPI-J: Geduldeter Ex-LAG überführt die Anzeigenerstatterin

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Im Tatzeitraum zwischen Samstag, dem 13.05.2023 und Dienstagfrüh suchten Unbekannte ein Gartengrundstück in der Gösener Straße in Eisenberg auf. An einem Nebengelass wurde das Vorhängeschloss eines Schuppens aufgebrochen und die Räumlichkeit betreten. Aus einer Tiefkühltruhe entnahmen der oder die Langfinger Tiefkühlprodukte im dreistelligen Wert und entfernten sich mit dem Beutegut in unbekannte Richtung. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

