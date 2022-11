Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beschädigung mehrerer PKW

Böhl-Iggelheim (ots)

In der Nacht vom 05.11.2022 auf den 06.11.2022 wurden in der Eisenbahnstraße an 6 geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel auf der Beifahrerseite durch unbekannte Täter angegangen. In 2 Fällen entstand durch abtreten oder abschlagen des Spiegels Sachschaden von insgesamt etwa 1.000 Euro. In den anderen Fällen konnte der nach vorne geklappte Außenspiegel ohne Beschädigung wieder in der ursprünglichen Position arretiert werden. Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurden eingeleitet. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder per Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

