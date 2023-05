Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation des ID Jena vom 18.05.23

Jena (ots)

Täter stehlen zwei Mountainbikes

Am Mittwochabend dem 17.05.2023 gegen 22:00 Uhr entwendeten zwei unbekannte Täter gleich zwei Mountainbikes im Bereich des Salvador- Allende-Platz 25 in Jena. Die Fahrräder waren ordnungsgemäß an einem Fahrradständer, in der Nähe des REWE-Supermarktes, mit einem Fahrradschloss angeschlossen. Nach Zeugenangaben solle es sich bei den unbekannten Tätern um zwei junge Männer handeln. Diese sollen ca. 30 Jahre alt gewesen sein. Weiterhin solle ein Täter einen hellblauen Kapuzen Pullover getragen haben und auffällig im Gesicht tätowiert gewesen sein. Der zweite Täter solle einen schwarzen Kapuzen Pullover getragen haben mit einer weißen Aufschrift auf dem Rücken. Entwendet wurden, ein MTB Downhill der Marke Cube in Beige und ein weiteres Mountainbike in der Farbe Grün. Wer kann Angaben zum Sachverhalt machen? Hinweise bitte an die Polizei Jena unter: 03641/81-0

Ladendieb mit Drogen erwischt

Am Mittwochabend konnte der Ladendetektiv des Edeka Marktes "An der Alten Post" in Jena einen Ladendieb auf frischer Tat stellen. Dieser wollte gegen 17:10 Uhr unerkannt mit einem Erfrischungsgetränk in der Tasche den Markt verlassen. Der Täter schleuste das Stehlgut (eine Dose Erfrischungsgetränk) verborgen am Körper durch den Kassenbereich und versuchte den Markt zu verlassen. Dies konnte durch den vor Ort befindlichen Ladendetektiv erkannt und verhindert werden. Bei der anschließenden Anzeigenaufnahme kamen Drogen in Form von 3 g Cannabis zum Vorschein. Entsprechende Strafanzeigen bezüglich Ladendiebstahls und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde aufgenommen.

