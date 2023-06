Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrweise eines Busfahrers führt zum Polizeieinsatz

Altenburg (ots)

Polizeibeamte kamen am Donnerstag (01.06.2023) gegen 13:30 Uhr in der Wettiner Straße (Busbahnhof) zum Einsatz. Zuvor sprach ein Passagier (42) den Busfahrer (30) auf seine zügige und gefährliche Fahrweie an. Dabei eskalierte der Streit und es kam zur wechselseitigen Körperverletzung zwischen dem Fahrgast und dem Busfahrer. Beide Männer wurden dabei leicht verletzt, andere Passagiere blieben unverletzt. Der Bus fuhr von Gößnitz nach Altenburg. Die Altenburger Polizei (Tel. 03447 /4710) ermittelt zum Tatgeschehen. In diesem Zusammenhang werden ebenso Zeugen gesucht, die die Fahrweise des Busses beobachtet haben. (RK)

