LPI-G: Yamaha aus Garage gestohlen

Gera (ots) - Gera: Den Einbruch in sein Haus meldete am Sonntag (04.06.2023) der 61-jährige Eigentümer der Geraer Polizei. Vor Ort wurde bekannt, dass sich die Täter offenbar am besagten Sonntag, zwischen 00:30 Uhr und 08:45 Uhr gewaltsam Zutritt zum Haus verschafften. Dort entwendeten sie diverse Lebensmittel, Getränke und Werkzeug. Samt Beutegut gelang ihnen im Anschluss unerkannt die Flucht. Die Kripo in Gera hat ...

