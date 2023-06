LPI-G: Aneinandergeraten

Altenburg (ots) - Altenburg. Am 02.06.2023 gegen 15:00 Uhr stellte ein Zeuge zwei unbekannte männliche Person in der öffentlichen Toilette am Kornmarkt fest. Die Beiden hantierten an der Geldkassette der Toilette herum. Als der Zeuge die Männer ansprach, stießen sie ihn zur Seite und flüchteten. Gegen 16:30 Uhr stellte ebendieser Zeuge erneut eine weibliche Person ...

