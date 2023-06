Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bollerwagen, Fahrradanhänger, Skianzüge

Gera (ots)

Gera: Einen Bollerwagen, einen Fahrradanhänger und drei Skianzüge befinden sich aktuell im Besitz unbekannter Diebe, so dass die Geraer Polizei nun ermittelt. Die Täter drangen nach vorliegenden Erkenntnissen in der Zeit vom 01.06.2023 - 02.06.2023 unberechtigt in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Rudolf-Diener-Straße ein. Sowohl aus dem Treppenhaus, als auch aus einem Nebengelass des Hauses stahlen die Diebe folglich die Sachen und entkamen damit unerkannt. Die Geraer Polizei sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

