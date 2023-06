LPI-G: Wiese in Brand

Greiz (ots) - Harth-Pöllnitz. Zu einem Brand in einem Einfamilienhaus rückten Polizei und Feuerwehr am 02.06.2023 gegen 12:30 Uhr in die Bahnhofstraße aus. Hierbei stellten die Einsatzkräfte eine Brandentwicklung im Kellerbereich fest. Durch schnelles Agieren konnte die Brandausdehnung begrenzt und das Feuer schnell gelöscht werden. Es entstand dennoch Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die ...

