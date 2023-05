POL-PB: Verletzter Radfahrer flüchtet nach Kollision mit Auto

Paderborn (ots) - (mb) In den vergangenen Nächten sind in der Stadtheide und in Schloß Neuhaus Einbrüche in zwei Kosmetiksalons und ein Tattoo-Studio verübt worden. Von Montag auf Dienstag hebelten die Täter am Bayernweg die Hintertür eines Kosmetik-Studios auf und stiegen in den Salon ein. Sie suchten nach Wertsachen und entwenden Bargeld, Lasergeräte sowie einen Laptop. In der Nacht zu Mittwoch gingen Einbrecher ...

