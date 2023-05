Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Kosmetik-Studios

Paderborn (ots)

(mb) In den vergangenen Nächten sind in der Stadtheide und in Schloß Neuhaus Einbrüche in zwei Kosmetiksalons und ein Tattoo-Studio verübt worden.

Von Montag auf Dienstag hebelten die Täter am Bayernweg die Hintertür eines Kosmetik-Studios auf und stiegen in den Salon ein. Sie suchten nach Wertsachen und entwenden Bargeld, Lasergeräte sowie einen Laptop.

In der Nacht zu Mittwoch gingen Einbrecher zwei Betriebe im Erdgeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses an der Hatzfelder Straße an. Sie hebelten die nebeneinander liegenden Eingangstüren eines Kosmetik-Salons und eines Tattoo-Studio auf. Eine Brechstange, das mutmaßliche Tatwerkzeug, wurde am Tatort sichergestellt. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht und Bargeld entwendet.

In allen Fällen sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

