Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Gärtnerei

Delbrück (ots)

(mb) In der Nacht von Montag auf Dienstag ist am Unterer Weg ein Einbruch in eine Gärtnerei verübt worden.

Der oder die Täter brachen ein Büro-Fenster auf dem Nahe der Lipplinger Straße gelegenen Betriebsgelände auf. Sie gelangten in das Gebäude und suchten offensichtlich nach Wertsachen. Gestohlen wurden geringwertige Werkzeuge.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell