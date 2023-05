POL-PB: Mülltonnenbrände auf Westfriedhof

Paderborn (ots) - (mb) Bei Geschwindigkeitskontrollen am Dahler Weg hat die Polizei am Freitagnachmittag insgesamt 37 Fahrzeuge gemessen, die sich nicht an das Tempolimit gehalten haben. 70 km/h sind in Höhe der Kleingartenanlage, die außerhalb der geschlossenen Ortschaft liegt, erlaubt. Ziemlich grob verkehrswidrig und überaus gefährlich schnell war ein Ford Fiesta-Fahrer, der mit 152 km/h gemessen wurde. Auf den ...

mehr