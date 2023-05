Polizei Paderborn

POL-PB: Tempokontrollen - Mehr als doppelt zu schnell

Paderborn (ots)

(mb) Bei Geschwindigkeitskontrollen am Dahler Weg hat die Polizei am Freitagnachmittag insgesamt 37 Fahrzeuge gemessen, die sich nicht an das Tempolimit gehalten haben. 70 km/h sind in Höhe der Kleingartenanlage, die außerhalb der geschlossenen Ortschaft liegt, erlaubt. Ziemlich grob verkehrswidrig und überaus gefährlich schnell war ein Ford Fiesta-Fahrer, der mit 152 km/h gemessen wurde. Auf den Fahrer kommt jetzt ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro zu. Darüber hinaus werden zwei Punkte in Flensburg eingetragen und ein dreimonatiges Fahrverbot steht an.

#PassAuf! - Geschwindigkeit zählt zu den Hauptunfallursachen. Je höher die Geschwindigkeit umso größer die Gefahr schwerer und schwerster Folgen im Falle eines Unfalls. Die Bekämpfung von schweren Verkehrsunfällen ist erklärtes Ziel der Kreispolizeibehörde Paderborn.

