POL-PB: Autoscheiben eingeschlagen

Büren-Harth (ots) - (mb) Beim Brand einer Kellerwohnung in einem Mietshaus am Forstweg entstand am Freitagmorgen Sachschaden in Höhe von etwa 80.000 Euro. Die beiden Bewohner (34/42) der Kellerwohnung wurden gegen 07.50 Uhr durch den Brand in ihrer Wohnung geweckt. Sie konnten das Haus unverletzt verlassen. Auch zwei andere Bewohnerinnen im Obergeschoss hatten den Qualm bemerkt und sich in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr betreute die Bewohner und löschte die brennende ...

