POL-PB: Nach Kollision mit Gegenverkehr von der Straße abgekommen

Lichtenau (ots) - (mb) In der Nacht zu Samstag, 06.05.2023, sind drei Autos in Lichtenau beschädigt worden. An der Langestraße im Ortszentrum wurden an einem Pkw zwei Seitenfenster eingeschlagen. Zwei weitere Autos gingen der oder die Täter an der Simon-Archenhold-Straße an und zerstörten je eine Seitenscheibe. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

mehr