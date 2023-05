Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Halle von Elektrofirma

Bad Wünnenberg-Haaren (ots)

(mb) An der Graf-Zeppelin-Straße ist in der Nacht zu Dienstag in die Halle eines Elektrounternehmens eingebrochen worden.

Der Einbruch wurde früh morgen gegen 05.40 Uhr bemerkt. Die Täter hatten im Lagerberiech nach Wertsachen gesucht und alle Behältnisse geöffnet. Sie entwendeten Kabelrollen, Wechselrichter und Speicher für Photovoltaik-Anlagen. Die Beute wurde vermutlich durch eine Tür im vorderen Bereich der Halle aus dem Gebäude geschafft und in ein Fahrzeug verladen.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell