FW Flotwedel: Auto droht in Graben zu stürzen

Flotwedel

Nachdem ein Abschleppdienst bei der Bergung eines verunfallten PKW Unterstützung benötigte, wurde die Ortsfeuerwehr Wiedenrode am 26. Mai 2023 um 19:47 Uhr in den Karoweg alarmiert.

Ein PKW-Fahrer hatte hier einen landwirtschaftlichen Weg in der Nähe des Karoweges befahren, wollte diesen rückwärts verlassen und geriet dabei in die Böschung des nahegelegenen Grabens. Da der PKW hierbei in den Graben zu stürzen drohte, entschied sich der Mitarbeiter des Abschleppunternehmens die Feuerwehr zur Amtshilfe alarmieren zu lassen.

Da der Großteil der Kamerad:innen der Ortsfeuerwehr Wiedenrode bei einer Veranstaltung gebunden war, ließ der Ortsbrandmeister telefonisch eine Alarmstufenerhöhung durchführen. Infolgedessen wurden um 19:58 Uhr ebenfalls die Ortsfeuerwehren Langlingen und Bröckel alarmiert.

Vor Ort eingetroffen sicherten die Einsatzkräfte den PKW mittels zweier Mehrzweckzüge gegen ein weiteres Abrutschen ab. Anschließend konnte das Fahrzeug vorsichtig Zentimeter für Zentimeter aus dem Graben gezogen und somit die Gefahr des Absturzes beseitigt werden.

Knapp eine Stunde nach der Alarmierung konnte der PKW somit an den Fahrzeugführer übergeben und der Einsatz für die Feuerwehr beendet werden.

Der PKW blieb bei diesem Unfall unbeschädigt, weshalb keinerlei Betriebsstoffe ausliefen und keinerlei Gefährdung für die Umwelt entstand.

