POL-GT: BMW auf Betriebsparkplatz ausgeschlachtet - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (MK) - Bislang unbekannte Diebe haben sich am späten Donnerstagabend (30.03., 22.45 - 23.00 Uhr) gewaltsam Zutritt in das Gebäude des Kreisbauhofes an der Holunderstraße verschafft. Durch ein Alarmsystem wurde die Polizei Gütersloh frühzeitig verständigt. Noch vor dem Eintreffen der Polizeikräfte flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Den Erkenntnissen zufolge schlugen ...

