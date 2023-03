Polizei Gütersloh

POL-GT: Autofahrer flüchtet nach kurzer Verfolgung zu Fuß - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Zivil ermittelnde Polizeibeamte beabsichtigten am Donnerstagnachmittag (30.03., 14.45 Uhr) einen Honda Civic-Fahrer an der Stromberger Straße zu kontrollieren. Nachdem die Polizisten Anhaltezeichen gaben, hielt der Fahrer des Wagens zunächst an. Einen kurzen Moment später fuhr er dann mit quietschenden Reifen weiter. Er fuhr zunächst von der Stromberger Straße nach rechts in die Wippermannstraße. Dabei war er sehr zügig unterwegs. In dem Einmündungsbereich mussten mehrere Passanten ausweichen. Kurze Zeit später wurde der Honda verschlossen an der Eusterdiekstraße vor einem Hauseingang aufgefunden. Der Fahrer war nicht mehr am Fahrzeug. Der Wagen wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zu dem Fahrer dauern an.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wem ist der graue Honda Civic am Donnerstagnachmittag aufgefallen? Wer musste dem Pkw ausweichen? Wer kann Hinweise zu dem Fahrer geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell