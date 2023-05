Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Rollerfahrer und Sozius flüchten nach Unfall

Viersen-Süchteln (ots)

Am Montagabend gegen 18 Uhr ist ein Rollerfahrer nach einem Auffahrunfall geflüchtet. Ein 60-jähriger Mönchengladbacher war auf der Hindenburgstraße in Süchteln ortsauswärts in Richtung Autobahn unterwegs. Er musste im Rückstau an einer Ampel warten, dabei fuhr ihm ein Rollerfahrer hinten auf. Bei dem Aufprall stürzte der Sozius von dem Roller. Er trug keinen Helm und zog sich bei dem Sturz eine blutende Wunde im Gesicht sowie weitere Verletzungen zu. Der Rollerfahrerwendete dann und fuhr ohne seinen Sozius in Richtung Humboldstraße da-von. Der gestürzte Beifahrer rappelte sich auf und floh zu Fuß in Richtung Thomasweg. Den Fahrer des Rollers beschreiben Zeugen als dünn und etwa 1,80 Meter groß. Er trug eine grüne Jacke und einen grünen Helm, hatte dunkle Haare und keinen Bart. Der Sozius wird von den Zeugen auf 17 bis 20 Jahre geschätzt, hat lockige braune Haare, die vorne kurz sind. Auch er soll dünn und etwa 1,80 Meter groß sein. Er trug eine Weiß-rote Jacke und hat keinen Bart. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt weitere Zeugen - vor allem solche, die Hinweise auf den flüchtigen Fahrer geben können. Kennen Sie jemanden, auf den die Beschreibung passt? Ist Ihnen ein lockiger junger Mann mit einer Wunde im Gesicht aufgefallen? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (420)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell