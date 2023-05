Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Radfahrer beim Abbiegen angefahren - Leicht verletzt

Willich (ots)

Am Montag um 14:00 Uhr kollidierten ein 25-jähriger Radfahrer aus Willich und eine 66-jährige Autofahrerin, ebenfalls aus Willich, im Einmündungsbereich Parkstraße und Am Aprk in Willich miteinander. Der Radfahrer bog von der Parkstraße nach links in die Straße am Park ab. Hierbei missachtete die 66-Jährige, die von der Straße Am Park nach links auf die Parkstraße abbog, die Vorfahrt des Radfahrers. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt. /cb (416)

