Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Zwei Motorradfahrer kollidieren, einer haut ab, der andere ist schwer verletzt - Zeugen gesucht

Viersen (ots)

Am Donker Weg zwischen Viersen und Mönchengladbach sind am Montag gegen 13.20 Uhr zwei Motorräder zusammengestoßen - einer der Fahrer setzte danach seinen Weg fort, ohne sich um den verletzten anderen Motorradfahrer zu kümmern. Ein 60-jähriger Korschenbroicher war mit seiner Maschine von Viersen aus in Richtung Mönchengladbach unterwegs gewesen. In einer Kurve kam ihm plötzlich ein anderes Motorrad auf seiner Fahrspur entgegen. Aufgrund von Büschen und Sträuchern ist es nicht möglich, die Kurve, wenn man in sie hineinfährt, vollständig zu überblicken. Der 60-Jährige nimmt an, sein Gegenüber habe einen besonders großen Bogen gefahren, um besser in die Kurve hineinzukommen. Ein Ausweichmanöver seinerseits reichte nicht mehr aus, um den Zusammenstoß zu verhindern. In der Mitte der Kurve stießen die beiden Maschinen zusammen. Der Korschenbroicher wurde an der linken Hand getroffen, der Außenspiegel des Motorrads beschädigt. Der Mann musste schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Fahrradfahrer, der in Richtung Viersen unterwegs war, war vorher von dem Unfallverursacher überholt worden. Über diesen ist lediglich bekannt, dass es sich um einen Mann handelte und dass das Motorrad keine Cross-Maschine war. Wir suchen nun Zeugen, denen der Unfallverursacher vielleicht vorher noch auf Mönchengladbacher Gebiet oder kurz darauf in Viersen aufgefallen ist. Kann jemand Angaben zu dem Mann oder dem Motorrad machen? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (414)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell