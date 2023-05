Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Außenlandung eines Ultraleichtflugzeuges - Pilot verletzt

Kempen (ots)

Am heutigen Montag, 08.05.2023, ist gegen 14.20 Uhr außerhalb von Kempen in der Nähe der St. Töniser Straße ein Ultraleichtflugzeug außerhalb eines Flugplatzes in einem Acker gelandet. Im Ausrollen landete die zweisitzige Maschine dann auf dem Dach.

Der Pilot, ein 68-Jähriger aus Mönchengladbach, der allein in der Maschine war, konnte sich selbst aus dem Flugzeug befreien und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er hatte nach eigenen Angaben Motorprobleme festgestellt und deshalb die Außenlandung eingeleitet. /hei/AM (412)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell