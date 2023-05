Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Erste Fahrrad-Messe - Polizei Viersen informierte vor Ort

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Sonntagnachmittag fand auf dem Markt in Waldniel die erste Fahrrad-Messe statt. Für die Kreispolizeibehörde waren Verkehrsicherheitsberater Udo Berndt und der Radverkehrsverantwortliche Tobias Stapper dabei. Die beiden Kollegen standen zwischen 13 und 18 Uhr den Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort. In der Hauptsache drehten sich die Gespräche um das Thema Sichtbarkeit und Sicherheit im Straßenverkehr. Zusätzlich hatten die beiden Beamten aber auch ein Lastenrad dabei und gaben Auskunft über die rechtlichen Bestimmungen solcher - meist elektrisch angetriebener - Zweiräder. Insbesondere die regelmäßig stattfinden Pedelec-Seminare, welche in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule durchgeführt werden, fanden bei vielen Radfahrenden vor Ort Anklang.

Haben auch Sie Interesse an einem solchen Pedelec-Seminar? Informationen finden Sie unter: www.kreis-viersen-vhs.de /cb (410)

