Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Roller - 64-Jähriger schwer verletzt

Viersen-Dülken (ots)

Am 06.05.2023 hat es gegen 10.50 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Theodor-Frings-Allee / Venloer Straße in Dülken gegeben. Ein 58-jähriger Viersener fuhr mit seinem Pkw auf der Venloer Straße in Fahrtrichtung Theodor-Frings-Allee. Beim Linksabbiegen in diese Allee schaute der 58-Jährige nicht ordnungsgemäß und kollidierte mit einem 64-jährigen Viersener. Dieser fuhr mit seinem Roller in die entgegengesetzte Fahrtrichtung und war vorfahrtsberechtigt. Auf Grund der Kollision stürzte der 64-Jährige auf die Fahrbahn. Der Viersener wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. / AM (407)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell