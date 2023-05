Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: "Flachmann" während der Fahrt - Pkw-Fahrer musste zur Blutprobe

Kempen (ots)

Er habe einen schlechten Tag gehabt, sagte ein 52-jähriger Pkw-Fahrer, nachdem er gegen 12.00 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung in Kempen angehalten wurde, als Begründung, weshalb er während der Fahrt einen kräftigen Schluck aus einem "Flachmann" genommen hatte. Denn genau diesen Schluck hatten die Beamten beobachtet, als der Mann in seinem Wagen dem Streifenwagen entgegenkam. Das Team drehte und hielt den Mann an. Bei der Kontrolle spülte der 52-Jährige seinen Mund zunächst mit klarem Wasser aus und unterzog sich dann einem freiwilligen Atemalkoholtest. Das Gerät zeigte da immer noch einen Wert von über zwei Promille an. Folglich musste der 52-Jährige mit zur Blutprobe, den Führerschein stellten die Beamten sicher. Ob er seinen Führerschein zurückbekommt, hängt auch vom Ergebnis der Blutprobe ab. Gerne wiederholen wir unseren Apell, den eigentlich jeder kennen und beherzigen sollte: Wer trinkt, fährt nicht! Wer fährt, trinkt nicht! /wg (404)

