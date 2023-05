Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: "Du hast es in der Hand... besser nicht" - Expertentipp zum Fahrradfreitag

Kreis Viersen (ots)

Die Polizei Viersen veröffentlicht immer wieder freitags Expertentipps rund um das Radfahren. Heute greifen wir unsere seit 2021 laufende Kampagne "Du hast es in der Hand - besser nicht" auf.

Unser Experte für das Radfahren rät: Kein Smartphone - das ist smart!

Pling, sagt das Handy in der Jackentasche. Oh, Mann, das könnte eine wichtige Nachricht sein. Mit einer Hand am Fahrradlenker in der Tasche wühlen und dann "Schatz, wann bist du zuhause?" lesen... Wie süß. Mal eben kurz während der Fahrt antworten, das ist doch schnell gemacht... Aber halt!

Beim Tippen einer Nachricht ist das Unfallrisiko um das Sechsfache erhöht. Die Reaktionszeiten beim Handy-Telefonieren sind nach Untersuchungen genauso verlangsamt, wie bei Menschen, die unter dem Einfluss von 0,8 Promille Alkohol im Blut fahren. Fahrräder und E-Bikes sind übrigens Fahrzeuge im Sinne des Gesetzes.

Und nicht nur das Telefonieren, sondern jegliche Art der Nutzung eines elektronischen Gerätes ist verboten, wenn es dabei aufgenommen oder gehalten wird. Schon das bloße Ablesen der Uhrzeit hat auf dem Fahrrad ein Verwarngeld von 55 Euro zur Folge, wenn das Handy dabei gehalten wird.

Wer umgehend auf eingehende Nachrichten oder Anrufe reagieren möchte merke sich die folgende 3A-Regel: - Anhalten - Antworten - Ankommen!

"Hallo Schatz, ich bin unterwegs, komme wohl einen kleinen Moment später, weil ich noch kurz angehalten habe, um dir zu schreiben... " Die Polizei Viersen wünscht eine gute Fahrt ins Wochenende auf dem Rad - ohne Handy. /hei (405)

Kreispolizeibehörde Viersen