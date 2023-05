Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Brand in Einfamilienhaus

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Sonntag gegen 22 Uhr sind Feuerwehr und Polizei zu einem Brand an der Breslauer Straße in Waldniel gerufen worden. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Menschen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht im Haus, so dass niemand verletzt wurde. Es entstand jedoch ein beträchtlicher Gebäudeschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. /hei (406)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell