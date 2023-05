Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Zwei Pkw stoßen auf Kreuzung zusammen - Wir suchen Zeugen

Kempen (ots)

Am Samstagabend (6. Mai) gegen 21.35 Uhr sind auf der Kreuzung Kempener Außenring/Kempener Landstraße/St. Huberter Straße zwei Autos zusammengestoßen. Ein 62-Jähriger aus Tönisvorst war mit seinem Wagen unterwegs von der Hülser Straße aus kommend in Richtung der Kreuzung mit der Kerkener Straße. Eine 26-jährige Kempenerin wollte zeitgleich von der Kempener Landstraße aus kommend die Kreuzung in Richtung St. Huberter Straße und Innenstadt überqueren. Beide sagen, die Ampel hätte für sie Grünlicht gezeigt. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Autos so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der 62-Jährige, die 26-Jährige sowie die 63-jährige Beifahrerin des 62-Jährigen wurden vom Unfallort aus zunächst in Krankenhäuser transportiert, um mögliche Verletzungen abklären zu lassen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun dringend Zeugen des Unfalls, damit geklärt werden kann, wer grün hatte. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (408)

