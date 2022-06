Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in eine Wohnung

Lippstadt (ots)

In der Nacht von Donnerstag (16.06.2022, 18 Uhr) auf Freitag 17.06.2022, 8 Uhr) brachen Unbekannte in eine Wohnung an der Rixbecker Straße ein. Vermutliche gelangten sie durch die Terrassentür in die Wohnung. Dort durchsuchten sie Schränke und flüchteten mit Bargeld und Elektroartikeln als Beute. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02941 91000 entgegen.(jb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell