Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Pkw flüchtet von Unfallstelle - Zeugen gesucht

Viersen (ots)

Am Montag gegen 17.20 Uhr ist ein Pkw nach einem Unfall vom Kreisverkehr Josefsring/Gladbacher Straße/Hohlstraße in Viersen geflüchtet. Eine 21-jährige Viersenerin war mit ihrem Fahrrad auf der Gladbacher Straße stadteinwärts unterwegs. Sie fuhr in den Kreisverkehr ein. Vom Josefsring aus kam ein Pkw, der nach Zeugenaussagen seine Fahrt zunächst verlangsamte, so dass sowohl die Radfahrerin als auch die Zeugen annahmen, der Fahrer oder die Fahrerin wolle die Radfahrerin, die Vorfahrt hatte, vorbeifahren lassen. Dann zog der Wagen aber doch in den Kreisverkehr. Um einen Zusammenprall zu verhindern, bremste die Frau ihr Fahrrad stark ab und stürzte. Das Auto hielt noch kurz an, der Fahrer oder die Fahrerin schaute durch das Fahrerfenster, gab dann aber Gas und verließ den Kreisverkehr nach links auf die Gladbacher Straße in Fahrtrichtung Mönchengladbach. Laut Zeugenaussagen handelt es sich um einen silbernen Kombi mit MG-Kennzeichen. Ob die Person am Steuer, die allein im Auto war, männlich oder weiblich war, konnten die Zeugen nicht genau sagen. Die Radfahrerin musste nach ihrem Sturz in ein Krankenhaus gebracht werden, um die Schwere der Verletzungen abklären zu lassen. Die Polizei ermittelt - und sucht dringend weitere Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug und/oder dem Fahrer/der Fahrerin machen können. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0./hei (413)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell