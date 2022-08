Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Überraschte Einbrecher flüchteten - Polizei bittet um Hinweise

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf

Am Mittwochmorgen, 10. August, gegen 05.30 Uhr, hörte ein Bewohner Geräusche aus der Küche des Einfamilienhauses im Kirchweg. Als er nachschaute, verließen zwei Männer fluchtartig das Haus. Sie rannten Richtung Hauptstraße davon und kehrten später in den Kirchweg zurück, um zwei an einer Mauer bereitgestellte Rucksäcke abzuholen. Dabei kam es zu einem Gerangel mit dem sie verfolgenden Bewohner. Der konnte einem der beiden Täter einen Rucksack abnehmen, in welchem sich weiteres, nicht in sein Haus gehörendes mutmaßliches Diebesgut befand. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Fahndung nach den Männern blieb erfolglos. Einer der Männer war 25 bis 35 Jahre alt, zwischen 1, 65 und 1,75 Meter groß und mutmaßlich syrischer oder afghanischer Herkunft. Er trug eine schwarze kurze Hose und ein rotes/ rosafarbenes T-Shirt. Er hatte ein schmales, rasiertes Gesicht und kurze schwarze Haare. Sein Begleiter und mutmaßlicher Landsmann war etwas größer und hatte dunkle längere Haare. Er war bekleidet mit einem blauen Oberteil mit weißen Schlieren und er hatte bei der Flucht noch einen Rucksack dabei. Wem sind diese Männer in der Nacht zum Mittwoch, 10. August, bzw. am frühen Mittwochmorgen in Stadtallendorf im Kirchweg oder in der Umgebung aufgefallen? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0 oder die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Martin Ahlich

