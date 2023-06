LPI-G: Vorfahrt missachtet

Altenburg (ots) - Schmölln: Unbekannte Täter brachten im Zeitraum vom 02.06. bis zum 05.06.2023 ein Graffito an eine Hauswand am Bahnhofsplatz mit bronzefarbener Farbe an. Der Schriftzug war nicht identifizierbar. Ein Ermittlungsverfahren zu den Tätern wurde eingeleitet. Zeugen, welche Hinweise zum Geschehen oder den Verursachern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03447/ 4710 zu melden. ...

