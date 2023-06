Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Alheim. Unbekannte beschmierten zwischen dem 31. Mai und dem 16. Juni mehrere Bäume auf einem Grundstück in der Lindenstraße in Licherode mit verfassungswidrigen Zeichen. Zudem beschädigten die Täter einige Bäume, indem sie diese zersägten und Äste abrissen. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

