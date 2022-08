Polizei Paderborn

POL-PB: Werkzeugdiebstahl aus Baucontainern

Paderborn (ots)

(md) Unbekannte brachen in Baucontainer an Baustellen in Paderborn-Elsen und Paderborn ein und entwendeten Werkzeug. Wir suchen Zeugen.

Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum zwischen Freitag, (19.08.2022 13:15 Uhr) und Montag (22.08.2022, 06:00 Uhr) am Rohbau eines Mehrfamilienhauses am Richterbusch in Paderborn-Elsen einen Baucontainer auf und entwendeten Werkzeug.

In einen weiteren Baucontainer wurde zwischen Freitag (19.08.2022, 12:30 Uhr) und Montag (22.08.2022, 07:00 Uhr) an der Lise-Meitner-Straße in Paderborn ebenfalls eingebrochen. Hier stahlen die Täter eine Rüttelplatte und eine Motorflex.

Wer hat im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann sonstige Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise an die Paderborner Polizei gerne unter: 05251 306-0.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell