Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrügerischer "Handwerker"

Menden (ots)

Die Eigentümerin einer Wohnung in der Werler Straße orderte am Samstagabend für eine Wohnung in der Werler Straße über eine Internetseite einen angeblichen Gas- und Wasserinstallateur, da das Eckeventil eines Waschbeckens offenbar undicht war und tropfte. Der vermeintliche Handwerker erschien und drehte zweimal kräftig am Eckventil, sodass es aufhörte zu tropfen. Für diese Leistung forderte er 644EUR in bar. Die Geschädigte zahlte. Eine Rechnung stellte der Mann zwar aus, händigte sie allerdings nicht aus. Die Geschädigte sollte stattdessen eine Rechnung per E-Mail bekommen. Am Montag erhielt die Wohnungseigentümerin keine E-Mail. Die Rufnummer der angeblichen Firma in Mönchengladbach war nicht erreichbar. Sie meldete sich auf der Wache in Menden. Der angebliche Handwerker wird als ca. 35-Jahre alt, ca. 1.65m groß und schmal beschrieben. Er trug eine schwarze Mütze und eine schwarze Maske. Die Polizei ermittelt nun wegen Betruges und weist daraufhin, dass es insbesondere beim Angebot handwerklicher Leistungen im Internet immer wieder zu Betrügereien und Wucher kommt. Vergewissern Sie sich im Vorfeld über die Seriosität des Unternehmens. Greifen Sie im Zweifelsfall auf Ihnen bekannte Unternehmen zurück. (schl)

