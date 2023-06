Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Vereinsheim - Leichtkraftrad gestohlen - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Fahrraddiebstahl - Crossmaschine gestohlen

Einbruch in Vereinsheim

Hilders. Unbekannte hebelten in der Nacht zu Freitag (16.06.) ein Fenster eines Sportlerheims in der Straße "Am Küppel" in Simmershausen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Sie stahlen Bargeld und einen Laptop im Gesamtwert von circa 500 Euro und verursachten rund 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Leichtkraftrad gestohlen

Fulda. In der Straße "An der Richthalle" stahlen Unbekannte am Freitag (16.06.) ein schwarz-rotes Leichtkraftrad des Herstellers Betamotor im Wert von circa 5.000 Euro. Das Zweirad stand im Bereich eines Wendehammers auf der Rückseite des Bahnhofs. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Flieden. In der Bahnhofstraße brachen Unbekannte am Freitag (16.06.), zwischen 12.30 Uhr und 14.30 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus ein. Die Täter manipulierten am Haustürschloss, um ins Gebäude zu gelangen. Dort drangen sie in eine Wohnung ein und stahlen eine Fernbedienung für eine Garage im Wert von rund 100 Euro. Es entstand circa 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddiebstahl

Hünfeld. In der Rockenstuhlstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Freitag (16.06.) in eine Garage ein und stahlen ein schwarz-weißes Pedelec des Herstellers KTM im Wert von etwa 3.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Crossmaschine gestohlen

Kalbach. Zwischen Samstagmittag (17.06.) und Sonntagmorgen (18.06.) stahlen Unbekannte aus einer Scheune in der Straße "Am Bornhöfchen" eine nicht zugelassene Crossmaschine des Herstellers Kawasaki im Wert von rund 3.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

