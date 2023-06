Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Entgegen in den Kreisverkehr gefahren

Warendorf (ots)

Am Montag, 5.6.2023, 16.35 Uhr verletzten sich drei Personen bei einem Verkehrsunfall auf der Bentelerstraße in Wadersloh. Ein 73-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Bentelerstraße aus Langenberg kommend in Richtung Überwasserstraße. Vermutlich aufgrund eines körperlichen Mangels beschleunigte der Wadersloher sein Auto und fuhr entgegengesetzt in den Kreisverkehr ein. Der Senior verließ die zweite Einmündung des Kreisverkehrs und fuhr weiter auf der Bentelerstraße. Ein 54-Jähriger befand sich zu diesem Zeitpunkt mit seinem Auto kurz hinter der Einmündung zum Kreisverkehr. Im weiteren Verlauf beabsichtigte der 73-Jährige den Pkw des 54-Jährigen links zu überholen, stieß jedoch mit seinem Auto gegen dessen Fahrzeug. Durch den Aufprall wurde der Pkw des 73-Jährigen in eine Hecke geschleudert und blieb dort stehen. Der Senior wurde bei dem Unfall leicht und seine 71-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Der 54-Jährige erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten die drei Wadersloher in Krankenhäuser. Die beschädigten Autos wurden abgeschleppt und es entstand ein geschätzter Sachschaden von 25.500 Euro.

