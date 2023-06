POL-WAF: Ahlen. Auto nicht zugelassen und ohne Führerschein gefahren

Warendorf (ots) - Am Montag, 5.6.2023 ereignete sich zwischen 12.30 Uhr und 12.50 Uhr in Ahlen, Auf dem Bahndamm eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr gegen einen geparkten schwarzen VW Sharan. Dieser stand auf dem Parkplatz zwischen Bahnhofstraße und Oststraße. An dem Auto entstand ein Frontschaden. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? ...

