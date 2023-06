Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Trotz Hausverbot Supermarkt betreten

Warendorf (ots)

Ein 36-Jähriger Beckumer verstieß am Montagmorgen (5.6.2023, 10.30 Uhr) gegen ein ihm auferlegtes Hausverbot in einem Beckumer Lebensmittelgeschäft an der Sternstraße. Als er daraufhin vom Personal angesprochen wurde, kam es im weiteren Verlauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Beckumer und den Mitarbeitern des Marktes. Hierbei trat der Tatverdächtige aus liegender Position einen Mitarbeiter gegen den Kopf, beleidigte und bedrohte offensiv. Der renitente Beckumer wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Des Weiteren leiteten die Einsatzkräfte Ermittlungsverfahren gegen den 36-Jährigen ein.

