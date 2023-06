Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Mofafahrer unter Drogeneinfluss gefahren

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 6.6.2023, 1.40 Uhr fuhr ein Mofafahrer auf der Straße In der Geist in Oelde unter Drogeneinfluss. Der 46-Jährige wurde angehalten, da das Rücklicht nicht eingeschaltet war. Bei der weiteren Kontrolle führte der Oelder einen Drogenvortest mit positivem Ergebnis durch. Daraufhin wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

