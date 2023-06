POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Oberhaun und Sieglos: B 27 voll gesperrt

Fulda (ots) - Einbruch in Vereinsheim Hilders. Unbekannte hebelten in der Nacht zu Freitag (16.06.) ein Fenster eines Sportlerheims in der Straße "Am Küppel" in Simmershausen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Sie stahlen Bargeld und einen Laptop im Gesamtwert von circa 500 Euro und ...

