POL-OH: Unfallflucht - Verkehrsunfallflucht - Unfall beim Ausparken

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Von Montag (12.06.), gegen 16 Uhr, bis Freitag (16.06.), gegen 11 Uhr, hatte ein 46-jähriger Pkw-Fahrer aus Barchfeld (Wartburgkreis) seinen weißen BMW 320d auf dem Parkplatz in der Heinrich-Börner-Straße am Hersfelder Bahnhof abgestellt. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte in diesem Zeitraum vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken den abgestellten Pkw und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Freitag (16.06.), in der Zeit von 7:40 Uhr bis 12:30 Uhr, stellte eine 57-Jährige aus Bad Hersfeld ihren blauen Suzuki SX4 in der Schlosserstraße auf dem dortigen Parkplatz des Bürgerhauses ab. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in dieser Zeit vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken den abgestellten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall beim Ausparken

Bad Hersfeld. Am Freitag (16.06.), gegen 18 Uhr, fuhr eine 23-jährige Pkw-Fahrerin aus Ludwigsau mit ihrem Fahrzeug rückwärts aus einer Parklücke in der Landecker Straße hinaus. Hierbei stieß sie aus noch unklarer Ursache mit dem Fahrzeug eines 53-jährigen Fahrers aus Rotenburg an der Fulda zusammen, welches zu diesem Zeitpunkt in einer gegenüberliegenden Parklücke abgestellt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.400 Euro.

