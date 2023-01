Polizei Düsseldorf

POL-D: Hassels - Altenbrückstraße

Am Köhnen - Autofahrerin erfasst beim Abbiegen Fahrradfahrerin - Frau kommt schwer verletzt ins Krankenhaus

Düsseldorf (ots)

Freitag, 27. Januar 2023, 12:22 Uhr

Aus unbekannter Ursache erfasste Freitagmittag die Fahrerin eines VW UP eine Fahrradfahrerin beim Abbiegevorgang von Am Köhnen in die Altenbrückstraße. Die Radfahrerin stürzte dabei zu Boden und verletzte sich schwer.

Den ersten Unfallermittlungen zufolge wollte die 60-jährige Düsseldorferin mit ihrem VW nach rechts von Am Köhnen in die Altenbrückstraße abbiegen. Dabei erfasste die Autofahrerin die 60-Jährige die auf ihrem Fahrrad in diesem Moment von der Altenbrückstraße in Richtung Schönenkamp unterwegs war. Durch den Zusammenprall stürzte die Radfahrerin zu Boden und verletzte sich schwer. Sie kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.

