Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unbekannter auf Terrasse

Gera (ots)

Gera: Eine 74-jährige Anwohnerin aus der Wiesestraße meldete sich am Freitagabend (05.05.2023) bei der Geraer Polizei, so dass diese in der Folge die Ermittlungen gegen einen bislang unbekannten Mann einleitete. Laut Auskunft der Seniorin verschaffte sich der Unbekannte gegen 06:00 Uhr Zugang zu Ihrer Terrasse und manipulierte in der Folge an seinem Geschlechtsteil. Als die Anwohnerin auf ihn aufmerksam wurde, forderte sie ihn zum Gehen auf. Der unbekannte Mann flüchtete unvermittelt, wobei er einen Einkaufsrolli samt Trinkflaschen vom Balkon der 74-Jährigen stahl. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zum Unbekannten geben können. (KR)

