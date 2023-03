Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Raub in Regionalbahn - Wer kann Hinweise auf die Täter geben?

Jüchen (ots)

Am Montagabend (13.03.), gegen 20:00 Uhr, haben drei Unbekannte einen 45 Jahre alten Mann auf der Fahrt von Mönchengladbach nach Jüchen in der Regionalbahn (RB 27) beraubt.

Kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof waren die jungen Männer an ihr Opfer herangetreten und hatten ihm das Mobiltelefon entrissen. Unter Drohung mit einem Messer erzwang das Trio danach auch die Herausgabe eines dreistelligen Bargeldbetrags und der mitgeführten Medikamente. Die Täter verließen den Zug in Jüchen und gingen in unbekannte Richtung davon.

Zwei der drei Täter konnten von dem Opfer näher beschrieben werden:

- männlich, 170 bis 180 Zentimeter groß, schlanke Statur, braune lockige Haare, südosteuropäisches Erscheinungsbild, sprach Deutsch mit Akzent

- männlich, 175 bis 185 Zentimeter groß, normale Statur, nach hinten gekämmte braune Haare, südosteuropäisches Erscheinungsbild, sprach Deutsch mit Akzent

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 24 in Grevenbroich zu melden.

Informieren Sie umgehend den Notruf (110), wenn Sie Opfer einer Straftat geworden sind oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Versuchen Sie sich das Aussehen von Tatverdächtigen möglichst genau einzuprägen und notieren Sie das Kennzeichen von Fahrzeugen. Sie helfen so der Polizei bei der Aufklärung von Straftaten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell