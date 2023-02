Feuerwehr Essen

FW-E: PKW geht während der Fahrt in Flammen auf - keine Verletzten

Essen-Rüttenscheid, Norbertstraße, 14.02.2023, 10:34 Uhr (ots)

Heute Morgen meldete ein Anrufer einen brennenden PKW auf der Norbertstraße in Fahrtrichtung Alfredstraße. Die ersten Kräfte sahen einen Mercedes in einer Haltebucht einer Bushaltestelle, der bereits im Motorraum in Vollbrand stand. Der Fahrer, der sich neben dem Fahrzeug befand, gab an, dass er während der Fahrt Flammen im Motorraum bemerkte. Daraufhin steuerte er das Fahrzeug in die Haltebucht und konnte noch persönliche Dinge aus dem Fahrzeug entnehmen, bevor Flammen und Rauch den Innenraum erreichten. Der Brand konnte schnell mit einem Strahlrohr gelöscht werden, die Norbertstraße war für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt. Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschfahrzeug sowie dem Gerätewagen-Hygiene und dem Gerätewagen-Atemschutz für rund eine Stunde im Einsatz. (CR)

