POL-NB: Unbekannte Täter beschädigen Fenster von Wiekhäusern

Groß Plasten (ots) - Am 18.11.2022 wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein angegriffener Zigarettenautomat in 17192 Groß Plasten, Neue Straße gemeldet. Nach bisherigem Ermittlungsstand öffneten bislang unbekannte Täter in dem Tatzeitraum vom 21.10.2022, 12:00 Uhr bis zum 18.11.2022, 12:00 Uhr gewaltsam den Automaten und entwendeten aus diesem Zigarettenschachteln sowie Bargeld in ...

mehr