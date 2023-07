Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Unfall mit Gefahrstofftransporter

Ostrach / Landkreis Sigmaringen (ots)

Auf der Landesstraße 286 hat sich am Freitagnachmittag ein Verkehrsunfall mit einem Gefahrstofftransporter ereignet. Der 57 Jahre alte Fahrer des Lasters war von Ostrach kommend in Richtung Krauchenwies unterwegs. Auf Höhe Wangen kam er aus bislang nicht geklärter Ursache über die Gegenfahrspur nach links von der Fahrbahn ab. Er fuhr auf eine Böschung, kippte zur Seite und blieb auf der Leitplanke liegen. Bei dem Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Insgesamt wird der Sachschaden an Lkw und der Straßeneinrichtung auf einen hohen fünfstelligen Euro-Betrag beziffert. Neben Polizei und Rettungsdienst ist aktuell auch die örtliche Feuerwehr am Einsatzort. Die Bergungsmaßnahmen, zu der eine Fachfirma hinzugezogen wurde die sich um den geladenen Wasserstoff kümmert, werden bis in die späten Abendstunden andauern. Die Landesstraße ist in diesem Bereich aktuell gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell