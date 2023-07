Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Brand eines Gartenschuppens- rund 100.000 Euro Sachschaden (14.07.2023)

Trossingen (ots)

Auf der Schmutterstraße hat am frühen Freitagmorgen gegen 0.30 Uhr, ein Gartenschuppen lichterloh gebrannt. Die Feuerwehren Trossingen und Aldingen rückten mit neun Fahrzeugen und der Rettungsdienst mit fünf Fahrzeugen zu dem Grundstück aus. Die Flammen des in Vollbrand stehenden Schuppens griffen bereits auf benachbarte Gebäude über. Die Wehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle und löschte den Brand. Der Gartenschuppen wurde vollständig zerstört. Zwei benachbarte Wohngebäude wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Die Brandursache ist nach derzeitigen Stand noch nicht bekannt. Die Polizei in Trossingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf etwa 100.000 Euro.

